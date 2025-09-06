Mersin'de bir baba ocağına ateş düştü: Polis memuru silah kazası sonucu şehit oldu

Mersin'de görev yapan özel harekat polisi Mustafa Karapınar, arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş olması sonucu şehit oldu. Şehidin babasının da 2018 yılında görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Karapınar, merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru için yarın tören düzenleneceği, ardından da memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacağı öğrenildi.

BABASI DA 2018 YILINDA ŞEHİT OLMUŞ

Şehit Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde 49 yaşındayken Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu ortaya çıktı. Şehidin naaşını da o dönem meslektaşlarının yanı sıra oğlu Mustafa'nın omuzlarında taşıdığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonucu şehit olan Mustafa Karapınar'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN MERSİN'DE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU İÇİN TAZİYE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin'de atış eğitimi sırasında yaşanan kaza sonrası şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Karapınar'ın şehit olması sonrasında taziye paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.