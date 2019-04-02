13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6051
  • 6,3035
  • 232.779
  • 93.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin'de bir ilçede seçim iptal edildi

Gülnar'da İlçe Seçim Kurulu MHP adayının kazandığı seçime CHP tarafından yapılan itiraz sonrası iptal kararı aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gülnar'daki seçimlerde MHP adayı Alpaslan Ünüvar 8 bin 760, CHP adayı Mehmet Kale 7 bin 840, İYİ Parti adayı Ahmet Sarı bin 83, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin ise 67, DSP adayı Mustafa Kemal Tekin 34, BTP adayı Mustafa Olcay da 19 oy aldı.

MHP'li Ünüvar'ın 920 oy farkla başkan seçildiği ilçede CHP seçimlere itiraz etti.

CHP Gülnar İlçe Başkanlığı itiraz dilekçesinde, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğu ve bu nedenle seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

MHP İPTAL KARARINA İTİRAZ EDECEK

Gülnar İlçe Seçim Kurulu yaptığı toplantıda itirazı değerlendirdi.

Yapılan incelemede, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in toplum sağlığı merkezindeki görevinden 6 Şubat 2019'da istifa ettiği belirlendi.

CHP'nin itirazı 3'e karşı 4 oyla kabul edilerek, ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar verildi.

Bu arada, alınan karara ilişkin MHP Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından İl Seçim Kuruluna itiraz edileceği öğrenildi. 

Binali Yıldırım: 319 bin iptal oy var, itiraz edeceğiz, sonuç değişebilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Partili Belediye Başkanı Yarka, mazbatasını aldı

AK Partili Belediye Başkanı Yarka, mazbatasını aldı

İYİ Parti'de deprem! Ümit Özdağ görevinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Ümit Özdağ görevinden istifa etti

Ankara'da sonuçlara itiraz: Tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var

Ankara'da sonuçlara itiraz: Tespit ettiğimiz bariz usulsüzlükler var

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

Çavuşoğlu: İslam'ı terörle yan yana gösterenler terörü besliyor

Çavuşoğlu: İslam'ı terörle yan yana gösterenler terörü besliyor

JASDF ilk F-35 filosunu kurdu

JASDF ilk F-35 filosunu kurdu

20 yıldır HDP'nin yönettiği yerde, AK Parti'nin zaferi kutlanıyor

20 yıldır HDP'nin yönettiği yerde, AK Parti'nin zaferi kutlanıyor

TSK'nin operasyonları PKK'da panik yarattı! Talimatı geri çektiler

TSK'nin operasyonları PKK'da panik yarattı! Talimatı geri çektiler
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

Antalya'da hayvanat bahçesinden 'kurt' kaçtı

Antalya'da hayvanat bahçesinden 'kurt' kaçtı

Ünlü sanatçı Kayahan'ın hiç görmediğiniz fotoğrafları

Ünlü sanatçı Kayahan'ın hiç görmediğiniz fotoğrafları

Milli ŞAHİ 209 Blok 2 Yunanistan'ı korkuttu

Milli ŞAHİ 209 Blok 2 Yunanistan'ı korkuttu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA