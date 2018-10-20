Mersin'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

Merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda 3 katlı bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirerek binadan ayrıldı.

Bölgeye yönlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, üst katta çorapların depolandığı bölümde çıkan yangına müdahale etti.

Tekstil ürünlerinin çok olması nedeniyle kısa sürede tüm çatı katını kaplayan alevler söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.