Mersin'de bir tırda 100 kilogram eroin ele geçirildi
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir tırda 100 kilogram eroin ele geçirildi
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde taşıdığını belirlediği bir tırı kent girişinde durdurdu.
Ekipler, narkotik köpeği "Tina" ile yaptıkları aramada tırın malzeme deposunda çuval içerisinde 199 paket halinde 100 kilogram eroin buldu.
Yabancı uyruklu olduğu bildirilen sürücü G.A. gözaltına alındı.
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