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Güncel

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA24 Temmuz 2022 Pazar 18:21 - Güncelleme:
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında çalışan işçilerin konakladığı Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan tesisin arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Akkuyu NGS'nin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da ekiplerin müdahalesini çalışmalarını takip etti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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