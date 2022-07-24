Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında çalışan işçilerin konakladığı Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan tesisin arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Akkuyu NGS'nin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da ekiplerin müdahalesini çalışmalarını takip etti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.