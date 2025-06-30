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Güncel

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 14:11 - Güncelleme:
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Lenger Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ve 10 arazöz yönlendirildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ateş, söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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