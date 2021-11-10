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Mersin'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:30
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Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye iki uçak, 7 helikopter, 3 dozer, 33 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Kuvvetli rüzgarın alevleri farklı noktalara sıçrattığı yangın nedeniyle bölgedeki bazı meyve ve sebze seraları ile depolar zarar gördü.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

"ARAZÖZ GELMESEYDİ BURALAR YOK OLACAKTI"

Yangında 3 serası zarar gören üretici Muharrem Yabalak, AA muhabirine, alevleri gördükleri anda durumu yetkililere ihbar ettiklerini söyledi.

Bölgede çok kuvvetli rüzgarın olduğunu aktaran Yabalak, "Yangın bir anda yukarı taraftan geldi. Önüne geçemedik. Bir azazöz geldi. O gelmeseydi eğer buralar yok olacaktı. 3 seram yandı. Muz, salatalık ve patlıcan seram zarar gördü. Üzgünüz, el emeğimiz gidiyor. Şu an yardıma muhtacız." diye konuştu.

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