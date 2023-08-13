İSTANBUL 28°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Mersin'de çıkan yangın kontrol altında

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 21:59 - Güncelleme:
Mersin'de çıkan yangın kontrol altında
ABONE OL

Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 21 arazöz, 9 su tankı ve ilk müdahale araçları ile Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 203 personel sevk edildi.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

- Yaklaşık 2,5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yaklaşık 2,5 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi henüz tespit edilememiş olmakla birlikte konuya ilişkin olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.