Mersin'de çıkan yangın kontrol altında

Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 21 arazöz, 9 su tankı ve ilk müdahale araçları ile Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 203 personel sevk edildi.
Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
- Yaklaşık 2,5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yaklaşık 2,5 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi henüz tespit edilememiş olmakla birlikte konuya ilişkin olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.