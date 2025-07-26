Mersin'de cinayet! 2 kişi hayatını kaybetti

Gündoğdu Mahallesi'nde gece saatlerinde aile yakınlarının evine giden Ö. Çınar, henüz belirlenemeyen nedenle yanındaki tabancayla yengesi Aygül Çınar (26) ve yengesinin annesi Türkan Söylemez'e (56) ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Söylemez'in hayatını kaybettiği, kızının ise ağır yaralandığı belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Aygül Çınar, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.