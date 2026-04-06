Mersin'de ‘Cono' operasyonu! 55 zehir taciri tek tek paketlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Tarsus ilçesinde kamuoyunda "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik operasyon yapıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirilirken, 55 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın ardından şüpheliler Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi.