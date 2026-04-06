Mersin'de ‘Cono' operasyonu! 55 zehir taciri tek tek paketlendi

Tarsus'ta narkotik polisi, kamuoyunda 'Cono aşireti' olarak bilinen gruba yönelik şafak vakti dev bir operasyon gerçekleştirdi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda uyuşturucu madde, yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Gözü pek narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalanan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA6 Nisan 2026 Pazartesi 13:53
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Tarsus ilçesinde kamuoyunda "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik operasyon yapıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirilirken, 55 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın ardından şüpheliler Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi.

  • narkotik
  • operasyon
  • Cono aşireti

