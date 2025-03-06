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Mersin'de çöp ev vakası... 10 ton çöp çıktı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 ton çöp çıkarıldı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 18:10 - Güncelleme:
Mersin'de çöp ev vakası... 10 ton çöp çıktı
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Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Tozkoparan Mahallesi sakinleri, müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla yaşlı kadına ait evden toplanan 10 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.

Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Bu arada, ev sahibi yaşlı kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakım ve koruma altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Toroslar'ı kentin en temiz ilçesi yapmak için çalıştıklarını ifade etti.

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