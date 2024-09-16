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  • Mersin'de çöplük alana bırakılan öğretim görevlisinin cesedi ile ilgili oğlu gözaltına alındı
Güncel

Mersin'de çöplük alana bırakılan öğretim görevlisinin cesedi ile ilgili oğlu gözaltına alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretim görevlisinin 2 gün önce ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Mersin'de çöplük alana bırakılan öğretim görevlisinin cesedi ile ilgili oğlu gözaltına alındı
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Emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in (77) cesedinin, 14 Eylül'de Gürlevik Mahallesi'ndeki çöplük alana bırakılan varilde bulunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan oğlu Orkun Doludeniz'in (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının ifadesinde, babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra cesedi ticari taksiyle alana götürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Selahattin Doludeniz'in kesin ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumunca yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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