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Mersin'de DEAŞ'a fon sağlayan 9 kişi yakalandı

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 09:36 - Güncelleme:
Mersin'de DEAŞ'a fon sağlayan 9 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüpheli ve 2 şirketi tespit edildi. Şüpheliler ve şirketler hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda, 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferi olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 604 bin 345 TL para ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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