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Mersin'de dehşete düşüren olay: Balıkçıların ağına 2 erkek cesedi takıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.

DHA04.02.2020  14:31 - Güncelleme: 04.02.2020  14:32

Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında avlanan balıkçı teknelerinin ağına 2 erkek cesedi takıldı. Balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, cesetleri denizden çıkararak otopsi için hastane morguna gönderdi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen cesetlerden birinin kimliği belirlenirken, diğerinin ise araştırıldığı ifade edildi.

Cesetlerin, 25 Ocak tarihinde kaçak yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 6 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişilere ait olabileceği bildirildi.

Batan teknedeki 1 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi ise kaybolmuştu.

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