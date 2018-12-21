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Mersin'de terör operasyonu: 5 tutuklama

Mersin'de DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

  • DHA
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´nda DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar tamamlandı. Operasyon kapsamında Mersin´de örgütün yapılanması olan Halk Meclisi içinde kitleyi yeniden örgütleyip eylem amaçlı toplamaya çalışan, örgütle ilgili yayın yapan dergiyi dağıtarak örgüte maddi destek sağlayan ve örgüte eleman temin eden 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, cd, PKK ya ait bez parçası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
 
Emniyet Müdürlüğü´nde sorgulanan zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 5'i çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanırken 3´ü için de adli kontrol kararı verildi.
 

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