Mersin'de terör operasyonu: 5 tutuklama
Mersin'de DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
- DHA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı´nda DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar tamamlandı. Operasyon kapsamında Mersin´de örgütün yapılanması olan Halk Meclisi içinde kitleyi yeniden örgütleyip eylem amaçlı toplamaya çalışan, örgütle ilgili yayın yapan dergiyi dağıtarak örgüte maddi destek sağlayan ve örgüte eleman temin eden 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, cd, PKK ya ait bez parçası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü´nde sorgulanan zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 5'i çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanırken 3´ü için de adli kontrol kararı verildi.
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