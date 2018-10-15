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Mersin'de sahte MİT'çi yakalandı

Mersin'de 4 yıldır kayıp olan oğlunu arayan kadını, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, oğlu 4 yıldır kayıp olan M.G. isimli kadınla irtibata geçen şüpheli N.G. kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı.

Kadının oğlunun terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu ve kurtarabileceğini ifade eden zanlı, M.G'den 8 bin lira değerinde altın aldı.

Şüphelinin kendisiyle tekrar irtibata geçip 10 bin lira daha istemesi üzerine durumdan şüphelenen M.G. polise başvurdu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bunun üzerine parayı almaya gelecek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Paranın teslim edileceği parkta tedbir alan ekipler, M.G'den 500 lira ve 5 cumhuriyet altınını aldığı sırada N.G'yi suçüstü yakaladı.

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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