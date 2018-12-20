Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin'de dolandırıcılık zanlısı yakalandı

Mersin'de kendisini savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın 9 bin 200 dolarını, evlenme vaadiyle de bir kadının 7 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki uygulama esnasında daha önce hakkında çeşitli suçlardan işlem yapılan Ş.K'yi durdurarak kimlik sorgusu yaptı.

Dolandırıcılık ve açıktan hırsızlık suçlamalarıyla arandığı tespit edilen Ş.K. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada zanlı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı bulunan H.T'ye kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp bu yasağı kaldıracağını belirterek 9 bin 200 dolarını aldığı, M.K isimli kadınla da evlenmek vaadiyle bir süre arkadaşlık yapıp 7 bin lirasını dolandırdığı iddialarıyla polis merkezlerine başvuru yapıldığı belirlendi.

Ayrıca, cep telefonu bayisi sahibi E.Ç.D'nin de zanlının ikinci el cep telefonuna bakarken kalabalıktan faydalanarak bir telefonu çaldığı iddiasıyla polise başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rodos Adası´nın fethedilmesi - Tarihte bugün 20 Aralık 1522

Rodos Adası´nın fethedilmesi - Tarihte bugün 20 Aralık 1522

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ne olur son dakika 21 aralık en uzun gece kaç saat

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA