Güncel

Mersin'de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde bahçede zeytin toplayan işçilere otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 16:47
Mersin'de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Mersin'de otomobilin zeytin toplayan işçilere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Melahat Y'nin kullandığı 33 KMB 60 plakalı otomobil, Silifke-Erdemli kara yolunun Kabasakallı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilere çarptı.

Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Selim Avdil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

