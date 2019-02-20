Mersin'de tarim işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
- AA
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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