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Mersin'de tarim işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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