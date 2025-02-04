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Mersin'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA4 Şubat 2025 Salı 16:23 - Güncelleme:
Mersin'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
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Bahçeli Kürkçü Mahallesi'nde L.K'nin kullandığı 33 LE 347 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AUD 572 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 01 AUD 572 plakalı araç, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, devrilen otomobildeki Gökhan Güvercin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışan yaralılar L.K, C.G. ve B.T. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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