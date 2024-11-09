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Mersin'de feci kaza: Yardım için durmuşlardı! Ölü ve yaralılar var

Silifke'de lastiği patlayan araçtakilere yardım etmek için duranlara otomobil çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

IHA9 Kasım 2024 Cumartesi 23:18 - Güncelleme:
Mersin'de feci kaza: Yardım için durmuşlardı! Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Akdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, patladığı için duran 33 ATU 534 plakalı araç ile yardım için önünde duran 06 BHP 787 plakalı kamyonetten inenlere, Muhammet Furkan D. idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı yayalardan Orhan Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. 5 yaralı ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Serdal Görür de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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