Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ operasyonunda saksı içindeki toprağa gömülü halde harici harddisk ele geçirildi

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, bir şüphelinin evinde saksı içindeki toprağa gömülü harici harddisk ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde olduğu tespit edilen FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilere yönelik bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin birinin evinde yapılan aramada saksı içerisindeki toprağa gömülü halde harici harddisk ele geçirildi.
 
Kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin arandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, harddisk incelemeye alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

Cellat içeri böyle girdi

Cellat içeri böyle girdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA