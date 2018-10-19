FETÖ operasyonunda saksı içindeki toprağa gömülü halde harici harddisk ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde olduğu tespit edilen FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilere yönelik bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin birinin evinde yapılan aramada saksı içerisindeki toprağa gömülü halde harici harddisk ele geçirildi.

Kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin arandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, harddisk incelemeye alındı.