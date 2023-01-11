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Mersin'de FETÖ operasyonu

Mersin'de, FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 07:54 - Güncelleme:
Mersin'de FETÖ operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma sonucu söz konusu terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan dron destekli operasyona 120 polis katılıyor.

Zayıflayan örgütün dağılmaması ve örgüte aidiyet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden mesajlaştıkları belirtilen şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, operasyon çerçevesinde şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıyor.

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