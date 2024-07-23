İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9285
  • EURO
    35,8467
  • ALTIN
    2545.24
  • BIST100
    11093.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Mersin'de FETÖ operasyonu

Mersin'de FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA23 Temmuz 2024 Salı 11:34 - Güncelleme:
Mersin'de FETÖ operasyonu
ABONE OL

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 11 şüphelinin kimliği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgüt mensuplarına dağıtılacağı değerlendirilen 133 bin TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca bir şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu, şüphelilerin SİGNAL isimli gizli haberleşme programı üzerinden iletişim kurduğu, yurt dışındaki örgüt mensuplarından bu uygulama aracılığıyla talimat aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, örgüt tarafından yurt dışından aktarılan paraları yurt içindeki örgüt mensuplarına dağıttığı, böylece örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu artırmayı ve örgütten kopmayı önlemeyi amaçladıkları, şüphelilerin iş yerlerinde örgütsel toplantılar gerçekleştirdiği, yeni yapılanmaya yönelik plan ve yöntemler üzerine konuşmalar yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.