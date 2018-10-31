Mersin’de FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Mersin’deki yeni yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’nin Mersin’deki yeni yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılanma içerisinde oldukları tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 20 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğer 15 şüpheli ise ‘etkin pişmanlık hükümlerinden’ faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.