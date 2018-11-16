Mersin'de FETÖ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Soruşturma sonucunda örgütün toplantılarına katılıp "himmet" adı altında para toplanmasına olanak sağlayanlar ile "bölgeci" diye tabir edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.