Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı, bölgede sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışması başlattığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Kızkalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler teknenin battığı bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Muhabir : Derviş ÇömezYayınlayan : Emine Dalfidan 23:53 06/11/18