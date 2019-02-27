Mersin'de iki adreste yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 47 şişe etil alkol bulundu
Mersin'de polis ekiplerinin operasyonunda sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 47 şişe etil alkol ele geçirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depodaki aramalarda içki yapımında kullanılan 11 bin 970 şişe etil alkol bulundu.
Ekiplerin, Menteş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramalarda da 77 şişe etil alkol, 138 içki aroması ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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