Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar Ş, tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.
Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Serdar Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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