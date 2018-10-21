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Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kafeden çıkan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar Ş, tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Serdar Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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