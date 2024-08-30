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Mersin'de iki tır çarpıştı: 1 ölü

Mersin Tarsus'ta iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 07:44 - Güncelleme:
Mersin'de iki tır çarpıştı: 1 ölü
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

İtfaiye ekiplerince araçlardaki yangın söndürülürken, ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer tırın sürücüsü R.T. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

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