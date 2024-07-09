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Mersin'de ilginç olay! Bina sakinleriyle davalık olan müteahhit giriş kapısına duvar ördü

Bir apartmanın giriş kapısına müteahhit tarafından örülen duvar şaşkınlığa neden oldu. Apartman sakinleriyle davalık olan müteahhidin gerçek kapının binanın diğer tarafında olduğu gerekçesiyle kullanılan girişi iptal edip, diğer taraftan kapı açtığı açıklandı.

IHA9 Temmuz 2024 Salı 10:32 - Güncelleme:
Mersin'de ilginç olay! Bina sakinleriyle davalık olan müteahhit giriş kapısına duvar ördü
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Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki Sadık Çiftçi Apartmanı'nda yaşayan sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul ve bina sakinleri, müteahhidin ortak kullanım alanını daireye dönüştürüp kiraya vermesi üzerine süreci mahkemeye taşıdı. Süreç devam ederken, evlerine gelen bazı bina sakinleri giriş kapısına duvar örüldüğünü gördü. Beklenmedik bu durum karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan bina sakinleri diğer taraftan açılan kapıdan binaya gireceklerini öğrendi.

"İNANMAYANLAR OLDU"

Bina sakinlerinden Başoğul, hasta ziyareti için bir süreliğine şehir dışına gittiğini, evine döndüğünde ise binanın giriş kapısına duvar örülmüş olduğunu söyledi. Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından binanın çevresini dolaştığında arka tarafta başka bir kapı açıldığını fark ettiğini ifade eden Başoğlu, "Binamızın girişine geldiğimizde duvar örüldüğünü gördük. Bu konuda şaşkınız. İnanmayanlar oldu. Hatta ne alaka dediler. Çünkü biz komedi videoları çektiğimiz için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Lakin durum gerçek ve müteahhit binanın arka tarafına bir giriş yaptığını, binanın artık girişinin buradan olduğunu söyledi. 28. Maddeden ortak kullanım alanı ve müteahhitliğin iptali ile ilgili mahkemeye verdiğimiz süreçten sonra yaşadığımız sıkıntılar bunlar. Burada yaşlılar var, çocuklarımız var. Yani bu yapılan merdiven oldukça tehlikeli ve hiçbir tutunacak tarafı yok. Buradan aşağı düşecek insanın olası bir facia yaşamaması işten bile değil" dedi.

Eve geldiklerinde binanın kapısına örülmüş duvar ile karşılaştığını belirten bina sakinlerinden Fatih Dinç de, "Bir gün akşam üzeri eve geldiğimizde binamızın kapısının olmadığını gördük. Kapının yerine maalesef duvar örmüşler. Bizim müteahhit ile bu noktaya gelmemizin sebebi; binamızın ortak kullanım alanını gasp ederek daireye çevirmesi" dedi.

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