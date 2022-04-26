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Mersin'de jandarma ekiplerince uyuşturucu baskını

Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

AA26 Nisan 2022 Salı 10:12 - Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Van'dan Mersin'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu sevkiyatını yapacak zanlının kimliğini tespit edilen ekipler, otobüsle Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (MEŞOT) gelen şüpheliyi yakaladı.

Zanlının çantasında yapılan aramalarda, 3 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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