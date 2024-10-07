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Mersin'de JASAT Timi Uyuşturucu Madde Ticareti Yapanları limon bahçesinde enseledi

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 14 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 08:58 - Güncelleme:
Mersin'de JASAT Timi Uyuşturucu Madde Ticareti Yapanları limon bahçesinde enseledi
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada Silifke ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın limon bahçesinde saklandığı belirlendi. Ekiplerin bahçeye düzenlediği operasyonda hükümlü yakalandı. Çalışmasını sürdüren ekipler merkez Toroslar ilçesinde Dolandırıcılık suçundan 14 yıl, Erdemli ilçesinde ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ile Güveni Kötüye Kullanma suçlarından 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı yakaladı.

Yakalanan 3 hükümlü jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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