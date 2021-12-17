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Mersin'de kadın cinayeti

Mersin'de sokakta yürüyen kadını tabancaya öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

AA17 Aralık 2021 Cuma 10:56 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 10:56
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Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde yürüyen Feriha Temiz (41), tantuni dükkanı işleten Metin M'nin (58) tabancalı saldırısına uğradı. Metin M, saldırının ardından aynı tabancayla başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Temiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Metin M. ise ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Temiz'in yakınları gözyaşı döktü.

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