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Mersin'de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde Turan A. kontrolündeki araç metrelerce yükseklikten sahile uçtu. Yaşanan kazada sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

IHA14 Ekim 2020 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 16:51
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Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde, Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Turan A. yönetimindeki 07 HPH 65 plakalı kamyonet, Silifke - Mersin istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak metrelerce aşağıdaki sahile uçtu. Kazada araç sürücüsü Turan A. ile araçta yolcu olarak bulunan Merve, İremsu ve Enes Dara A. yaralandı. Yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Fiye Altıntaş’ın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralıların tedavisinin devam ettiği, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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