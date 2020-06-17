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Mersin'de kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı

Mersin'de, bir kadının arka cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

AA17 Haziran 2020 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:30
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Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde ablası D.K. (27) ile birlikte yürüyen D.Ç. (26), pantolonunun arka cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalmaya çalışan F.Y'yi fark etti.

Cep telefonunu aldığı genç kadının ablasını darbederek kaçmaya çalışan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının 6 olaydan suç kaydının olduğu belirlendi.

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