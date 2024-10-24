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  • Mersin'de karısını tüfekle ağır yaralayan kişi aracında intihar etti
Güncel

Mersin'de karısını tüfekle ağır yaralayan kişi aracında intihar etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan kişi aynı silahla aracında intihar etti.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
Mersin'de karısını tüfekle ağır yaralayan kişi aracında intihar etti
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Tömük Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Atilla Biricik (44), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Biricik'i (40) av tüfeğiyle vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atilla Biricik'in, olaydan sonra adrese yaklaşık 200 metre uzaklıkta 46 AAG 096 plakalı otomobilinde aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, kocası hakkında aldırdığı "önleyici tedbir" kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile 21 Ekim'de görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

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