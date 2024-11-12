İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2024 Çarşamba / 12 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3656
  • EURO
    36,5659
  • ALTIN
    2872.77
  • BIST100
    9226.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de kayıp olan 74 yaşındaki adam ölü bulundu
Güncel

Mersin'de kayıp olan 74 yaşındaki adam ölü bulundu

Çamlıyayla ilçesinde 74 yaşındaki Mesut Kaya, evinin birkaç kilometre uzağında ölü olarak bulundu. Kaya'nın, 2 gündür kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

DHA12 Kasım 2024 Salı 23:22 - Güncelleme:
Mersin'de kayıp olan 74 yaşındaki adam ölü bulundu
ABONE OL

İlçeye bağlı Kaleönü Mahallesi'nde oturan Mesut Kaya, 2 gün önce evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bugün sabah saatlerinde Cumayakası Mahallesi'nde bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede ölen kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Mesut Kaya olduğu belirlendi. Yakınlarının teşhis ettiği Kaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Vücudunda yara izi bulunmayan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Kaya'nın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

  • mersin
  • mersin cinayet
  • mersin mesut kaya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.