İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5001
  • EURO
    36,4705
  • ALTIN
    2908.82
  • BIST100
    9245.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Mersin'de korkunç olay! Eşini tülbentle boğdu

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 12:21 - Güncelleme:
Mersin'de korkunç olay! Eşini tülbentle boğdu
ABONE OL

Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde Aybeniz Top (24) ile dini nikahlı eşi Hasan F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan F, tartışmanın büyümesi üzerine bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Hasan F, polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.

- TELEVİZYON PROGRAMINDA "KAÇIRILDI" İDDİASINDA BULUNMUŞ

Hasan F'nin, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında Aybeniz Top'un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia ettiği, birkaç gün sonra programa katılan kadının ise kaçırıldığı iddiasını yalanlayarak, dini nikahlı Hasan F'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Top'un, programdan sonra tekrar bir araya gelme kararı aldığı Hasan F. ile babasına ait Akbelen Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladıkları belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.