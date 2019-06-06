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Mersin'de mail order yöntemi ile dolandırıcılığa suçüstü

Mersin'de, mail order yöntemiyle ele geçirdiği başka şahıslara ait kredi kartı bilgileri ile harcama yaparak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1 kişi, son işinde suçüstü yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, kredi kartı formu doldurularak 'mail order' sistemiyle paylaşılan kart bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı, Ankara'da yaşayan bir vatandaşın ihbarı ile ortaya çıkarıldı. Cep telefonuna gelen mesajda, Mersin'deki bir petrol istasyonundan yapılan alış veriş karşılığında kredi kartından çekilecek olan 9 bin 500 TL için onay istendiğini gören S.E, onay vermeyip hesabını bloke ettirdikten sonra hemen polisi aradı.

İhbar üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muhammed B. adlı şüpheliyi, söz konusu petrol istasyonunda başka bir şahsa ait kredi kartı bilgilerini kullanarak 9 bin lira tutarında akaryakıt aldığı sırada suçüstü yakaladı. Ayrıca akaryakıtı satmak için aracılık ettiği öğrenilen bir kişi daha gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 5 sim kartı, 1 adet hafıza kartı, alış veriş slipleri, başkalarına ait nüfus cüzdanları ile çok sayıda bankamatik ve kredi kartı ele geçirildi.

Aksaray'da aynı yöntemle 57 bin liralık vurgun yapmış

Gözaltına alınan Muhammed B'nin üzerinde ele geçirilen alış veriş slipleri üzerinden inceleme yapan siber polisi, zanlının aynı yöntemle Aksaray'daki bir akaryakıt istasyonundan 29 Mayıs tarihinde 57 bin TL tutarlı dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed B. tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.  

 

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