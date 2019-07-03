32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6482
  • 6,377
  • 258.787
  • 99.797
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi daha hastanelere başvurdu

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi daha hastanelere başvurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuranlardan 5'inin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde aynı şüpheyle 5 kişi daha Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanelere gelen 5 kişi, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kentteki değişik hastanelerde şu an 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin'de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 5'i yaşamını yitirmişti.

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'ye sataşan Hafter için rüzgar tersine döndü

Türkiye'ye sataşan Hafter için rüzgar tersine döndü

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Boateng'e sürpriz teklif

Boateng'e sürpriz teklif

Türkiye için müthiş açıklama: Yıllık 50 tona çıkabilir

Türkiye için müthiş açıklama: Yıllık 50 tona çıkabilir

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatlar tamamlandı

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatlar tamamlandı

36 liraya aldı, 5,2 milyon liraya satıldı!

36 liraya aldı, 5,2 milyon liraya satıldı!

Rusya'dan yangınla ilgili kafa karıştıran açıklama

Rusya'dan yangınla ilgili kafa karıştıran açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Yolcu uçakları değişiyor! Elon Musk tarih verdi

Yolcu uçakları değişiyor! Elon Musk tarih verdi

Karlar eridi, muhteşem manzaralar açığa çıktı

Karlar eridi, muhteşem manzaralar açığa çıktı

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA