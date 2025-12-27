İSTANBUL 6°C / 4°C
Güncel

Mersin'de MİT destekli operasyon: Zehir tacirlerine geçit verilmedi

Mersin polisinin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 33 milyon lira olan 108 kilo 651 gram takoz esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

IHA27 Aralık 2025 Cumartesi 10:16
Mersin'de MİT destekli operasyon: Zehir tacirlerine geçit verilmedi
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Başkanlığı uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı hassas, titiz ve takipli saha çalışmaları ile merkez Yenişehir ilçesinde bir adres belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen polis yabancı uyruklu T.M.'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda siyah çantalar içerisinde piyasa değeri yaklaşık 33 milyon lira olduğu öğrenilen 108 kilo 651 gram takoz esrar ile bin 476 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

