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  • Mersin'de motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
Güncel

Mersin'de motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA1 Kasım 2024 Cuma 16:54 - Güncelleme:
Mersin'de motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi
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Ulaş Can Serin idaresindeki 33 ATS 216 plakalı motosiklet, Erdemoğlu Bulvarı Liman Kavşağı'nda, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Kazada, sürücü Serin ve motosikletteki Cansu Melis Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.

İncelemenin ardından Serin ve Bolat'ın cenazeleri, Erdemli Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Cansu Melis Bolat'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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