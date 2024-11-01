Mersin'de motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Ulaş Can Serin idaresindeki 33 ATS 216 plakalı motosiklet, Erdemoğlu Bulvarı Liman Kavşağı'nda, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER
Kazada, sürücü Serin ve motosikletteki Cansu Melis Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından Serin ve Bolat'ın cenazeleri, Erdemli Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Cansu Melis Bolat'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.