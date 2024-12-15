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Mersin'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

IHA15 Aralık 2024 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Mersin'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
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Kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece yarısı H.Y. idaresindeki 16 ARC 597 plakalı hafif ticari araç ile Gökhan Karadağ (22) yönetimindeki 33 VMD 95 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Karadağ ile arkasında bulunan Mehmet Tarım (25) savrularak olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden iki gencin cenazesi ise yapılan inceleme sonrasında hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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