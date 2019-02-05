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Mersin'de, muz yüklü konteynerde 615 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin'de, muz yüklü konteynerde 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi

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Mersin'de, muz yüklü konteynerde 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi

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