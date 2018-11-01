Mersin'de düzenlenen 'naylon fatura' operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, naylon fatura düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
- AA
Kentte mali müşavirlik yapan S.B'nin organizatörlüğünde paravan şirketler kurularak piyasaya sahte fatura sürüldüğü iddiasıyla 3 şirkete maliye denetmenleriyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda çoğu tabela şirketi olan birçok firmaya ait 30 kaşe, POS cihazı, 63 fatura, çek yaprağı, 2 kredi kartı, hard disk ve vekaletname ile belgeler ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şirket yetkilisi hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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