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Mersin'de düzenlenen 'naylon fatura' operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, naylon fatura düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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Kentte mali müşavirlik yapan S.B'nin organizatörlüğünde paravan şirketler kurularak piyasaya sahte fatura sürüldüğü iddiasıyla 3 şirkete maliye denetmenleriyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çoğu tabela şirketi olan birçok firmaya ait 30 kaşe, POS cihazı, 63 fatura, çek yaprağı, 2 kredi kartı, hard disk ve vekaletname ile belgeler ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şirket yetkilisi hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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