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Mersin'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

AA1 Kasım 2022 Salı 08:13 - Güncelleme:
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, aktif olarak çalışmadan sadece sigorta pirimi yatırıp, "hayali şirketler" üzerinden bazı kişileri sigortalı olarak göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR'u zarara uğrattığı öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin, internet ve sosyal medyada ürün satışı yapılan dijital platformlarda iş vaadinde bulunarak "sigorta" ve "katılım parası" adı altında para topladığı, ilk tespitlere göre de vatandaşları yaklaşık 200 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve alınan beyanlar doğrultusunda zanlıların, yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları da saptandı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 40 zanlının kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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