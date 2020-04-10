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Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 130 kişi hakkında işlem yapıldı

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle yasal işlem uygulanan 130 kişiden 93'üne para cezası kesildi.

AA10 Nisan 2020 Cuma 17:08 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 17:09
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik kentin çeşitli noktalarında uygulama yapıldı.

Kurallara uymadığı tespit edildiği için yasal işlem yapılan 130 kişiden, sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan 22 kişiye toplam 9 bin 232 lira ceza kesildi.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye de bin 568 lira para cezası verildi.

Ekipler, mesire ve piknik alanları ile sahilde yaptıkları denetimlerde tedbirlere uymadığı tespit edilen 53 kişiye 26 bin 439 lira cezai işlem uyguladı.

Toplu taşıma araçları ile personel ve işçi servislerinde, yolcu taşıma kapasitesinin yarısı oranı dışına çıkan 13 araç sürücüsüne ise bin 716 lira ceza kesildi.

Kızılay sağlıkçılara koruyucu set, pandemi hastalarına ise hijyen paketi hazırladı

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