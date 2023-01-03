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Mersin'de operasyon başlatıldı

Mersin'de, yağma ve silah kaçakçılığı suçlarına karıştığı öne sürülen 14 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

AA3 Ocak 2023 Salı 07:47 - Güncelleme:
Mersin'de operasyon başlatıldı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "cebir" yoluyla yağma suçunu işlediği iddia edilen organize suç örgütü ile silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 14 zanlının yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Özel harekat polisleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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