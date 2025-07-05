Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıya gelen kimliği belirsiz şüpheliler silah ve av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı.

Saldırının ardından şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, iş yeri sahibi Ali Çoban'ın (26) hayatını kaybettiğini, B.S'nin (34) de yaralandığını belirledi.

B.S, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Çoban'ın cesedi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.