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  • Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü
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Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 07:12 - Güncelleme:
Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü
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Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıya gelen kimliği belirsiz şüpheliler silah ve av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı.

Saldırının ardından şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, iş yeri sahibi Ali Çoban'ın (26) hayatını kaybettiğini, B.S'nin (34) de yaralandığını belirledi.

B.S, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Çoban'ın cesedi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

  • Mersin
  • silahlı saldırı
  • oto yıkamacı

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